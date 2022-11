Los Angeles po podaljšku izgubil v Chicagu

Ruski zvezdnik Aleks Ovečkin je dosegel že svoj 786. gol v ligi, s tem pa izenačil rekord Gordieja Howa v številu golov za eno ekipo. Njegov zadetek pa ni pomagal Washingtonu, ki je z 1:3 izgubil v Detroitu. Z njim so sicer gosti povedli, toda Lucas Raymond in Andrew Copp , ki je bil natančen dobre tri minute pred koncem, sta poskrbela za preobrat. Zmago je s strelom v prazno mrežo potrdil Dylan Larkin .

Domači so povedli v 33. minuti prek Jasona Dickinsona , izenačil je Blake Lizotte štiri minute pozneje, odločilni zadetek pa je prispeval Jonathan Toews v drugi minuti podaljška. Za Toewsa je bil to sedmi gol na 11 tekmah sezone, lani jih je v 71 tekmah dosegel le 12. " Po porazu z Dallasom smo želeli popraviti nekatere reči, predvsem v obrambi. Menim, da nam je dobro uspelo, veliko stvari smo naredili dobro, zelo sem zadovoljen. Se pa včasih malenkosti obrnejo proti tebi in uspeha ni. To se nam je danes zgodilo ," je po tekmi dejal trener kraljev Todd McLellan . Njegova ekipa je bila nevarnejša, razmerje strelov je bilo 33:19 v njeno korist. Naslednjo tekmo bo Los Angeles, ki je šesti v zahodni konferenci, odigral čez dva dneva, gostil bo Florido.

Niz zmag nadaljuje Boston, najuspešnejša ekipa začetka lige. Z uspehom na gostovanju pri Rangers v New Yorku je prišel do desete zmage v sezoni, po 11 tekmah ima že 20 točk. Zmagal je s 5:2, enega od petih golov je prispeval David Pastrnak, ki je bil pri sedmi zaporedni zmagi svoje ekipe natančen že osmič v sezoni. Tekmo so Bostončani v svojo korist odločili v zadnji tretjini, po dveh je bil izid 1:1. Isto število točk kot Boston ima tudi Vegas, a ima tekmo in poraz več. Tokrat je s 5:4 zmagal v Ottawi, to je bila njegova šesta zmaga zapovrstjo. Čeprav je prejel štiri gole, je bil junak tekme gostujoči vratar Logan Thompson, ubranil je kar 42 strelov.

Kot je v zadnjih letih že kar običaj, sta na vrhu lestvice najučinkovitejših igralcev napadalca Edmontona Connor McDavid in Leon Draisaitl. Tudi na domačem obračunu proti New Jerseyju sta se vpisala med strelce, a njuni ekipi to ni pomagalo, saj je izgubila s 3:4. McDavid je letos zbral že 24 točk, Draisaitl 22, na tretjem mestu lestvice je Pastrnak z 18.

Izidi:

Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 3:4 (kazenski streli)

Ottawa Senators - Vegas Golden Knights 4:5

Detroit Red Wings - Washington Capitals 3:1

New York Rangers - Boston Bruins 2:5

Winnipeg Jets - Montreal Canadiens 3:2 (podaljšek)

St. Louis Blues - New York Islanders 2:5

Minnesota Wild - Seattle Kraken 0:4

Chicago Blackhawks - Los Angeles Kings 2:1 (podaljšek)

(Anže Kopitar brez točke za Los Angeles)

Calgary Flames - Nashville Predators 1:4

Edmonton Oilers - New Jersey Devils 3:4

Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 8:5

Arizona Coyotes - Dallas Stars 2:7

San Jose Sharks - Florida Panthers 3:4 (kazenski streli)