Los Angeles po podaljšku klonil še v Teksasu

Slovenski hokejski zvezdnik onkraj luže Anže Kopitar nadaljuje uspešne predstave v severnoameriški ligi NHL. Tokrat je z Los Angeles Kings gostoval pri Dallas Stars in dosegel svoj že šesti zadetek v novi sezoni boja za Stanleyjev pokal. A tudi to ni pomagalo kraljem, ki so podaljšku klonili z 2:3, kar je njihov tretji zaporedni poraz v sezoni. Tokrat so bili kralji na dobri poti do zmage, potem ko so še v zadnji tretjini po zadetkih Kopitarja, ki je bil po podaji Viktorja Arvidssona prvi strelec na tekmi, ter Gabriela Vilardija vodili z 2:1.

icon-expand Anže Kopitar FOTO: AP A domačim zvezdam je uspel popoln preobrat. Najprej je Miro Heiskanen z igralcem več na ledu poskrbel za izenačenje, zmagoviti gol pa je v podaljšani igri uspel Denisu Gurianovu po 4:15 minute igre. Izkazal se je tudi domači vratar Braden Holtby, ki je zaustavil kar 43 strelov. Anže Kopitar, ki je odlično vstopil v svojo 16. sezono v najmočnejši hokejski ligi na svetu in dosegel vsaj en gol na vsaki od uvodnih štirih tekem kraljev, pa ima v statistiki že šest zadetkov in tri podaje. "Imeli smo kar veliko priložnosti. Že v rednem delu, nato še v podaljšku. Nismo jih znali izkoristiti. To je nekaj, na čemer bomo morali kot ekipa še delati, če želimo zmagovati," je po tekmi dejal slovenski junak kraljev. Naslednja tekma kralje čaka v noči na nedeljo po srednjeevropskem času, ko se bodo pomerili s St. Louis Blues. Izidi:

Dallas Stars - Los Angeles Kings 3:2 (podaljšek)

(Anže Kopitar: 1 zadetek v 23:53 minute za LA) Toronto Maple Leafs - San Jose Sharks 3:5 Buffalo Sabres - Boston Bruins 1:4 Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 3:5