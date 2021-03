Los Angeles s slepimi naboji v Denverju

Slovenski zvezdnik lige NHL Anže Kopitar je z Los Angeles Kings gostoval v Denverju in ostal praznih rok. Hokejisti Colorado Avalanche so na domačem ledu zmagali z 2:0, čeprav se je v vrste kraljev po prestanem covidnem protokolu vrnil prvi vratar Calvin Peterson in zbral zanj rekordnih 44 obramb

Anže Kopitar je v 19:19 minute na ledu zbral en strel proti vratom tekmecev, za katere je Mikko Rantanen zbral gol in podajo, vratar Philipp Grubauer pa je za svoj četrti shutout v sezoni zaustavil 18 strelov kraljev. Med strelce se je vpisal še Nathan MacKinnon. Ekipi se bosta še enkrat med seboj pomerili v nedeljo, tekma pa bo zaradi pričakovanega snežnega viharja nekoliko prej, kot je bilo sprva predvideno. Izidi:

St. Louis Blues - Vegas Golden Knights 4:5 (podaljšek) Minnesota Wild - Arizona Coyotes 4:0 Edmonton Oilers - Ottawa Senator 6:2 Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 2:0

(Anže Kopitar: 1 strel v 19:19 minute za LA) Anaheim Ducks - San Jose Sharks 0:6