Los Angeles se je maščeval San Joseju za poraz

Pri kraljih je kar trojica igralcev dosegla gol in podajo; najbolj razigrani so bili Jeff Carter, Andreas Athanasiou in Dustin Brown, en zadetek je k zmagi po podaji Kopitarja za vodstvo kraljev s 3:1 v drugi tretjini prispeval še Alex Iafallo. Izkazal se je tudi vratar Jonathan Quick, ki je zbral 26 obramb in pomagal kraljem maščevati petkov poraz v San Joseju. Kralji so po treh golih v drugi tretjini povedli s 4:1, v zadnji so morski psi prek Tima Meierja le ublažili poraz in s tem prekinili niz petih zaporednih zmag proti kraljem.

Naslednja tekma kralje čaka v torek, ko bodo v domači dvorani gostili Vegas Golden Knights.

Izidi:

Dallas Stars - Florida Panthers 4:1

Philadelphia Flyers - Boston Bruins 3:2

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 4:5 (kazenski streli)

Columbus Blue Jackets - Chicago Blackhawks 3:4

Montreal Canadiens -Winnipeg Jets 0:5

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 6:5

Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 0:3

St. Louis Blues - Minnesota Wild 3:2 (podaljšek)

Calgary Flames - Edmonton Oilers 5:0

San Jose Sharks - Los Angeles Kings 2:4

(Anže Kopitar: 1 podaja, 3 streli na gol za LA)