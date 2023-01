Los Angeles slavil na Floridi

Adrian Kempe in Viktor Arvidsson sta za kralje zadela ob igralcu manj na ledu za Los Angeles, ki je dobil tretjo tekmo v nizu in bo naslednjo igral že naslednji večer proti moštvu Tampa Bay Lightning.

Za goste, ki so izgubili tretjič zapored, sta po dve točki zbrala Carter Verhaeghe, ko je dosegel gol in podajo, ter z dvema asistencama Matthew Tkachuk. Vratar Alex Lyon je zbral 29 obramb in je še petič v nizu nastopil v začetni postavi ekipe, saj sta še vedno poškodovana prva vratarja panterjev Sergej Bobrovski in Spencer Knight.

Izidi:

New York Islanders - Detroit Red Wings 2:0

Florida Panthers - Los Angeles Kings 3:4

(Anže Kopitar dosegel gol za LA Kings)

Toronto Maple Leafs - Ottawa Senators 2:6

Carolina Hurricanes - San Jose Sharks 5:4 (podaljšek)

New York Rangers - Vegas Golden Knights 4:1

Dallas Stars - New Jersey Devils 2:3 (podaljšek)

Seattle Kraken - Calgary Flames 2:5

Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets 5:2