Los Angeles trepeta v boju za končnico

Do konca rednega dela sezone je še sedem tekem, zlati vitezi pa dve točki zaostajajo za Dallas Stars in Nashville Predators na sedmem mestu, ki držijo mesti za posebno povabilo. Plameni so s porazom zapravili priložnost, da si priigrajo končnico, vendar na drugem mestu zahodne konference potrebujejo zgolj še točko. Za zdaj so nastop v končnici zahoda potrdili le vodilni hokejisti Colorado Avalanche. Med strelce za Vegas so se vpisali še Jack Eichel, Jevgenij Dadonov, Michal Amadio in Nicolas Roy, Mattias Janmark je zbral dve podaji.

Nashville in Dallas, s katerima se za končnico borijo tudi LA Kings, sta tokrat oba izgubila na domačem ledu. Plenilci so z 0:4 klonili proti Edmonton Oilers, pri katerih se je ob pomembni zmagi za končnico s hat-trickom izkazal Nemec Leon Draisaitl. "Mislim, včasih imaš ekipo, fante okoli sebe, ki delujejo nekoliko bolje od drugih," je po svojem drugem hat-tricku v sezoni in šestem v karieri NHL dejal Draisaitl. Z zdajšnjimi 54 goli v sezoni je na lestvici strelcev nekoliko zmanjšal zaostanek za Austonom Matthewsom iz Toronto Maple Leafs (58 golov), ki se ob zmagi nad Washington Capitals s 7:3 ni vpisal med strelce.

Zvezde pa so v Dallasu po podaljšku z 2:3 klonile proti Minnesoti Wild. Odločilni gol za goste je po 1:40 minute podaljšane igre dosegel Frederick Gaudreau, potem ko je bil podajalec pri dveh zadetkih Kevina Fiale. Gaudreau je ujel dolgo podajo vratarja Marc-Andreja Fleuryja, zadrsal v Dallasovo cono okoli Jasona Robertsona in poslal plošček mimo vratarja Scotta Wedgewooda. "Videl sem ga s kotičkom očesa. Vedel sem, da imam priložnost in poskusil sem srečo," je dejal Fleury.

V končnico sta se uvrstili še dve ekipi v vzhodni konferenci, Pittsburgh Penguins in Tampa Bay Lightning. Pittsburgh je s 6:3 premagal New York Islanders, Tampa pa je bila po podaljšku s 4:3 boljša od Anaheim Ducks. Za pingvine, ki so se še 16. sezono zaporedoma uvrstili v končnico tekmovanja za Stanleyjev pokal, je dva gola dosegel Jake Guentzel, enega je dodal tudi Sidney Crosby, Tampa pa je na domačem ledu do zmage prišla po odločilnem zadetku Anthonyja Cirellija, ki je bil uspešen po 1:58 igre v podaljšku.



Izidi:

Boston Bruins - Ottawa Senators 2:3

Buffalo Sabres - St. Louis Blues 2:6

Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 7:3

Tampa Bay Lightning - Anaheim Ducks 4:3 (podaljšek)

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 6:3

Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 0:3

Nashville Predators - Edmonton Oilers 0:4

Dallas Stars - Minnesota Wild 2:3 (podaljšek)

Chicago Blackhawks - San Jose Sharks 5:4 (kazenski streli)

Colorado Avalanche - New Jersey Devils 3:1

Calgary Flames - Vegas Golden Knights 1:6

Vancouver Canucks - Arizona Coyotes 7:1