Los Angeles v Seattlu klonil po podaljšku

ŠALA DNEVA

Sta rasla na travniku skupaj zvonček in marjetica. Pa vpraša zvonček marjetico: "Marjetica! A ti imaš mene kaj rada?"

Pa marjetica malo misli in odgovori: "Ja zvonček, imam te rada!" In rasteta dalje. Čez nekaj časa pa vpraša marjetica zvončka: "Zvonček! Kaj pa ti imaš mene rad?" In zvonček odgovori: "Ja marjetica, veš da te imam rad!" In reče marjetica: "Potem pa hitro čebelico pokličiva!"