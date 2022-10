Los Angeles v tretjem poskusu do prve zmage v sezoni

Na tekmi v razprodani dvorani Xcel Energy Centra so ljubitelji hokeja videli kar 13 zadetkov. Adrian Kempe je zabil prvi in zadnji gol na tekmi, v peti in 49. minuti. Pri sedmem golu kraljev je z asistenco pomagal kapetan kraljev Anže Kopitar. Le 31 sekund pred tem so domači izenačili 6:6 z golom Sama Steela. Kevin Fiala je dodal gol in dve podaji za kralje. Gabriel Vilardi, Drew Doughty, Alex Iafallo in Matt Roy so prav tako zadeli za ekipo iz Kalifornije. Izkazal se je tudi vratar Cal Petersen, ki je zaustavil 29 strelov domačih. Fiala, Kempe in Kopitar so skupaj dosegli devet točk. "V svoji karieri še nisem bil na takšni tekmi. Vesel sem, da smo zmagali. Upam, da mi nikoli več ne bo treba zmagati na takšni tekmi," je dejal Petersen.