Los Angeles visoko poražen na domačem ledu

Hokejisti Los Angelesa so v ligi NHL na domačem ledu izgubili proti Vegasu z 2 : 6. Anže Kopitar tokrat v dobrih 19 minutah ni dosegel gola ali podaje, sprožil pa je en strel proti vratom. Oba zadetka za Kalifornijce je prispeval Trevor Moore, obakrat pa mu je podal Adrian Kempe. Pri gostih, ki so prvo tretjino dobili s 3 : 1, zadnjo pa z 2 : 0, sta po gol in dve podaji prispevala Tomaš Nosek in Max Pacioretty. Mark Stone in Alex Tuch sta dodala po gol in podajo. Kralje iz Los Angelesa naslednji obračun čaka v noči na soboto, ko bodo gostovali pri Coloradu.

Minnesota Wild – Arizona Coyotes 5 : 2 Montreal Canadiens – Calgary Flames 1 : 4 Ottawa Senators – Winnipeg Jets 2 : 3 St. Louis Blues –Colorado Avalanche 3 : 4 Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights 2 : 6

(Anže Kopitar en strel na gol v 19:06 minute za L. A. Kings) San Jose Sharks – Anaheim Ducks 1 : 4 icon-expand