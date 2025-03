Lou Jeanmonnot vzela rumeno majco Franziski Preuss

Še v petek je tekmo dobila Franziska Preuss , ki je imela v dramatičnem boju v cilju dve desetinki prednosti pred Francozinjo. Pred današnjo tekmo ju je ločilo 35 točk. Pred nedeljskim finalom ima zdaj pet točk naskoka Lou Jeanmonnot in v nedeljo se na Holmenkollnu obeta nova drama.

Nemka je boljšo uvrstitev zapravila na strelišču, saj je morala trikrat v kazenski krog in prehitele so jo Švedinja Elvira Öberg, Švicarka Lena Häcki Gross in Norvežanka Ida Lien.

Polona Klemenčič je v primerjavi s petkovim sprintom pridobila pet mest in tekmo končala na 27. mestu. Dosegljiva je bila tudi najboljša uvrstitev v sezoni, a je morala tekmovalka kranjskega Triglava po prvem in zadnjem streljanju v kazenski krog.