Lou Jeanmonnot zmagala v Hochfilznu, Polona Klemenčič tretjič v top 10

Hochfilzen, 12. 12. 2025 15.59 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Francoska biatlonka Lou Jeanmonnot je zmagovalka sprinta za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu. Druga je bila Norvežanka Maren Kirkeeide, tretja pa Švedinja Anna Magnusson. Izkazala se je Slovenka Polona Klemenčič, z enim zgrešenim strelom je za zmagovalko zaostala 46,1 sekunde in osvojila deseto mesto.

Polona Klemenčič
Polona Klemenčič FOTO: Profimedia

Poleg 28-letne Polone Klemenčič, ki se je tretjič uvrstila v "top 10" na tekmah za svetovni pokal, so na 7,5 km dolgi sprinterski preizkušnji nastopile še tri slovenske biatlonke. Lena Repinc je zasedla 56. mesto in se poleg Klemenčičeve uvrstila na zasledovalno tekmo.

Na današnji moški sprinterski preizkušnji na 10 km je smetano pobral Italijan Tommaso Giacomel. Za njim sta se uvrstila Francoz Eric Perrot in Nemec Philipp Horn.

Lovro Planko
Lovro Planko FOTO: AP

Od petih Slovencev je bil najboljši Lovro Plank na 37. mestu, Miha Dovžan je tekmo končal tik za njim, Jakov Fak na 60., Toni Vidmar na 69., Matic Bradeško pa na 100. mestu.

Lou Jeanmonnot polona klemenčič biatlon Hochfilzen
