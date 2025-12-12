Lou Jeanmonnot zmagala v Hochfilznu, Polona Klemenčič tretjič v top 10

Poleg 28-letne Polone Klemenčič, ki se je tretjič uvrstila v "top 10" na tekmah za svetovni pokal, so na 7,5 km dolgi sprinterski preizkušnji nastopile še tri slovenske biatlonke. Lena Repinc je zasedla 56. mesto in se poleg Klemenčičeve uvrstila na zasledovalno tekmo.

Na današnji moški sprinterski preizkušnji na 10 km je smetano pobral Italijan Tommaso Giacomel. Za njim sta se uvrstila Francoz Eric Perrot in Nemec Philipp Horn.