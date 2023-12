Lovro Kos in Nika Prevc nova državna prvaka v smučarskih skokih

Tradicionalno je med božičnim premorom v svetovnem pokalu v Planici potekalo državno prvenstvo v smučarskih skokih. Anže Lanišek in Nika Križnar nista ubranila državnih naslovov, prvič sta bila v državi najboljša Lovro Kos in Nika Prevc.

Kos je vodil že po prvi seriji pred Timijem Zajcem in Laniškom. Vodilna trojica je ostala enaka tudi po finalnih skokih. Na četrtem mestu je končal Žak Mogel, peti je bil Jan Bombek, šesti pa Domen Prevc. Zaradi težav z gležnjem je državno prvenstvo izpustil Peter Prevc. "Ne vem, kaj je to, da sem bil najboljši že v Engelbergu in še danes. Mogoče sem se letos malo naučil, kako delovati na tekmah, da ne divjam, da ne poskušam nekaj več. To nekako deluje. Skoki so bili danes zelo dobri, mogoče drugi malo manj, malo je bilo pritiska. Vseeno je to državno prvenstvo, gre se za zmago, malo me je vrglo iz tira, a sem zmogel," je po tekmi dejal Kos.