Luka Steiner je novi predsednik Smučarske zveze Slovenije. Člani zveze so na skupščini na Brdu pri Kranju izvolili Steinerja za naslednika Enza Smrekarja, ki je letos poleti odstopil zaradi osebnih razlogov. Steiner je bil edini kandidat. Dosedanji podpredsednik zveze je deveti predsednik SZS v zgodovini. Bil je izvoljen brez glasu proti.

Nacionalna panožna športna zveza in edina organizacija s področja smučanja, včlanjena v Olimpijski komite Slovenije, je bila primorana voliti predsednika po nepričakovanem odstopu dolgoletnega prvega moža organizacije. Enzo Smrekar je neprekinjeno opravljal naloge predsednika SZS od oktobra 2013. Luka Steiner je bil od leta 2019 podpredsednik smučarske zveze, od leta 2021 pa je tudi predsednik uprave Športne loterije, v kateri ima SZS 20-odstotni lastniški delež.

Luka Steiner FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Po Smrekarjevem odstopu ga je izvršilni odbor 1. julija pooblastil za opravljanje dolžnosti predsednika do volilne skupščine. Steinerjev mandat bo prehoden in precej kratek. Smučarsko zvezo čaka pestro olimpijsko in volilno dogajanje. Po koncu sezone bodo potekale nove volitve predsednika za nov štiriletni mandat od 2026 do 2030.