Lukaš Horak je v Olimpijo prišel leta 2023 in v treh sezonah pri zmajih postal pomemben člane ekipe. S svojimi predstavami si je pridobil zaupanje soigralcev in naklonjenost navijačev, v Hali Tivoli pa se bodo spominjali številnih njegovih obramb, so zapisali pri Olimpiji.

"Lukaš se je odločil, da se vrne domov na Češko k svoji družini. Gre za njegovo osebno odločitev, ki jo v klubu razumemo in spoštujemo. Družina je na prvem mestu in veseli smo, da je bil v zadnjih treh letih del naše športne poti," je o odhodu vratarja dejal predsednik kluba Miha Butara. V času igranja za Olimpijo je na Češkem rojeni vratar pridobil slovensko državljanstvo in oblekel tudi dres državne reprezentance.