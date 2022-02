Lundbyjeva kritična zaradi razpleta: To je bila parodija

Ekipno skakalno tekmo na OI so zaznamovale številne disvalifikacije, že po prvi seriji so bili kaznovani v japonskem, avstrijskem in nemškem taboru, v finalni seriji pa še v norveškem. Na stopničkah so zmago z veliko prednostjo osvojili Slovenci, druga je bila ruska, tretja pa kanadska ekipa. Japonsko moštvo je na koncu zasedlo četrto, avstrijsko peto, na osmem mestu pa je končala norveška reprezentanca.

Lundbyjeva je navijala za svoje rojake in bila zelo kritična po razpletu, ko so Norvežani ostali praznih rok, še posebej glede na način kako se je to zgodilo: "To je bila parodija. Razočarana sem. Na olimpijskih igrah je to zelo čuden način, kako se je razpletlo. Zdelo se je, da bodo dali le za zgled, vendar je bil na koncu to precej čuden način. Ostaja veliko odprtih vprašanj. Želimo imeti dober dialog s kontrolorji in to smo do sedaj tudi imeli. Nekako ne razumem, zakaj so to morali storiti danes. Jasno je, da se je tista, ki meri dekleta, danes odločila za nekaj drugega. Mislim, da je bila razlika med tistim, kdo je meril punce in fante. To je jasno."

"Vsi primeri so se nanašali na to, da obleke niso ustrezale pravilom FIS. Obleke so bile prevelike. Obstajajo številne stvari, ki jih lahko nadzorujemo. Na vsakem tekmovanju ne obvladujemo vseh. Izberemo nekaj točk, na katere se osredotočimo v enem samem dnevu, tako da se lahko kontrole iz dneva v dan razlikujejo," je povedala kontrolorka FIS Aga Baczkowska za norveško spletno stran NRK.

"Pravila so jasna in niso nova. Na športnikih in ekipah je, da upoštevajo pravila, naša naloga FIS pa je, da poskrbimo za njihovo spoštovanje. V prvi vrsti ne preverjamo vseh v posamični konkurenci, ker ni mogoče preveriti 40 ali 30 deklet, zato se testira le odstotek. To je prva stvar. Drugi je, da lahko skačejo v drugačni obleki kot v posamični konkurenci. Torej dejstvo, da ste bili v redu in ste pregledani posamezno, ni zagotovilo, da boste opravili pregled naslednji dan," je dejala Poljakinja.

"Kaj naj rečem? Situacija ni prijetna in zelo mi je žal za vse tiste športnike, ki so bili diskvalificirani. Toda pravila so pravila za vsakogar, in če jih ne upoštevaš, moraš biti pripravljen na to, da bo prišlo do tega izida," pravi Baczkowska, ki razume, da so Norvežani razočarani po tekmovanju, kjer je bila ekipa med velikimi favoriti za odličja: "Seveda nisem vesela tega, kar se je zgodilo. Ampak to je moja naloga in moram poskrbeti, da imajo vsi enake možnosti, saj gre za pravičnost."