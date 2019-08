Lundbyjevo ob padcu s skakalnice rešila čelada

Olimpijska in svetovna prvakinja v smučarskih skokih je doživela neobičajno nesrečo na treningu. "Da se približaš startnemu mestu, moraš splezati na drugo stran zaletišča. Držala sem se za drog in splezala čez, ko sem izgubila oprijem. Močno je deževalo in zelo je drselo. Kar naenkrat sem bila na hrbtu in sem drsela po skakalnici proti odskočnemu mestu. Poizkušala sem se z rokama in nogama ustaviti, vendar mi ni uspelo in sem zletela čez rob. Padla sem na koleno in nato je moja glava udarila na beton. Na srečo sem nosila čelado, saj je bil padec hud in bila sem zelo prestrašena" je opisala dogodek Maren Lundbyv izjavi za uradno spletno stran mednarodne smučarske zveze (FIS).

Po zdravniškem pregledu je bilo jasno, da jo je 24-letna reprezentantka odnesla brez zloma, je pa doživela pretres možganov, njeno koleno pa je močno zatečeno. Športni direktor norveške reprezentance Clas Brede Brathen je dejal: "Videl sem že veliko stvari, kaj takega pa še ne. Najbolj pomembno je, da nesreča ni imela hujših posledic, kar bi se lahko zgodilo po najhujšem scenariju. Sedaj je najbolj pomembno, da se Maren pozdravi in upam, da jo bomo kmalu znova videli na treningih in tekmah."