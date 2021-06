Magoni se predstavi: Imam dober občutek in mislim, da je to zelo močna ekipa

Slovenske alpske smučarke v tehničnih disciplinah so skupaj s trenerji zLivijem Magonijem na čelu na Ljubljanskem gradu predstavile cilje pred novo sezono, ki bo tudi olimpijska. Cilj Mete Hrovat in Andreje Slokarje predvsem konstantnost, saj se zavedata, da je to pogoj za stalne vrhunske dosežke. V pretekli sezoni je bilo veliko govora o individualnih ekipah slovenskih smučark, zdaj pa bo slovenski kvartet smučark v tehničnih disciplinah – Meta Hrovat, Andreja Slokar, Ana Bucik in Tina Robnik – več sodeloval, saj to vsem omogoča večji napredek. "Imam dober občutek in mislim, da je to zelo močna ekipa. Lahko zelo napredujemo. Z ostalimi trenerji sodelujem brez težav, smo močna ekipa in s pomočjo zveze v ozadju so lahko ta štiri dekleta zelo hitra,"je za uradno spletno stran SZS dejal Magoni. Italijan menjave delovnega mesta, potem ko je lansko sezono Slovakinjo Petro Vlhovopopeljal do velikega kristalnega globusa, sicer ni pričakoval. "Bil sem presenečen. Pet let sem trdo delal zanjo in želel sem iti z njo na olimpijske igre, a se je odločila končati sodelovanje. Sem profesionalec in zdaj začenjam novo zgodbo," je še dejal Magoni.



"Prvi cilj za vse štiri punce je, da delamo skupaj, potem pa ima vsak trener pod okriljem le eno, ker je tako lažje slediti cilju. Ampak na pripravljalnih taborih načeloma delamo skupaj, lahko pa ima vsaka tudi individualne treninge, ker so potrebe punc različne. Meta v slalomu malo zaostaja, zato na tem področju potrebuje več dela, da se bo vrnila na višjo raven," je sistem dela povzel Magoni, ki se vrača v Slovenijo, potem ko je pred leti treniral najuspešnejšo slovensko smučarkoTino Maze.