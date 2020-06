Reprezentančni branilec Magovac nova okrepitev 'zmajev'

Po Juretu Sotlarju, ki se vrača v 'zmajevo gnezdo', in finskemu vratarju Paavu Hölsi, se je z današnjim dnem hokejistom Olimpije pridružil še reprezentančni branilec Aleksandar Magovac, ki je z Ljubljančani podpisal dveletno pogodbo.



"Lepo se je vrniti v domače okolje, v Ljubljani pa so me prepričale ambicije kluba po visokih ciljih in veselim se, da bom s svojimi izkušnjami pomagal klubu. Pričakujem uspešno in zanimivo sezono, v kateri bo naš cilj zanesljivo poseči po najvišjih mestih,"je ob podpisu pogodbe z aktualnimi prvaki Alpske lige za uradno klubsko spletno stran dejal Magovac, športni direktor kluba izpod Rožnika Jože Kovač pa je pristavil: