Nika Vodan deveta, Maja Kovačič do prvih točk

Tretja je bila vodilna v svetovnem pokalu, zmagovalka prvih treh tekem Japonka Nazomi Marujama . Ob odsotnosti Nike Prevc , ki so jo diskvalificirali v kvalifikacijah, je bila tokrat najboljša Slovenka Nika Vodan . Po prvi seriji je bila 11., z lepim drugim skokom je napredovala za dve mesti in tekmo končala na devetem.

Maja Kovačič se je s solidnim prvim skokom in 27. mestom prvič v karieri uvrstila med dobitnice točk, v finale se je s 30. mestom uvrstila Katra Komar. Po finalni seriji sta Slovenki zamenjali mesti, Kovačič je tako osvojila prvo točko v karieri, Komar je bila 27.

V slovenskem taboru so večje apetite izgubili že po kvalifikacijah. Nika Prevc, zmagovalka zadnje tekme v Falunu, je bila tako kot na treningih spet najboljša, a so jo naknadno diskvalificirali zaradi neustrezne opreme. Skakala je namreč s predolgimi smučmi glede na njeno težo.

"Prav veliko nihanj v opremi si ne privoščimo. Res gre za zelo majhne razlike. Danes je bilo to 100 gramov za diskvalifikacijo. Prav je, da je žirija striktna in prav je, da tudi najboljše diskvalificirajo, če je tako. Ni pomembno, ali zmagaš v kvalifikacijah ali si zadnji, pravila so za vse enaka. Pravila je potrebno spoštovati in če si izven teh pravil, je potrebno biti kaznovan," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal glavni trener slovenske ženske A-ekipe Jurij Tepeš.

Prevc, ki je padla na tretje mesto v razvrstitvi svetovnega pokala, prehitela jo je namreč tudi Stroem, bo imela novo priložnost za naskok na vrh že v petek, ko bo v Wisli še ena tekma.