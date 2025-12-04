Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Nika Vodan deveta, Maja Kovačič do prvih točk

Wisla, 04. 12. 2025 19.08 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
1

Zmagovalka pete tekme sezone svetovnega pokala smučarskih skakalk v Wisli je Norvežanka Anna Odine Stroem. Tretja zmagovalka letošnje sezone, vodila je že po prvi seriji, je za 5,1 točke prehitela Kanadčanko Abigail Strate, ki ji je s 131 metri uspel dosežek dneva in je s četrtega napredovala na drugo mesto.

Tretja je bila vodilna v svetovnem pokalu, zmagovalka prvih treh tekem Japonka Nazomi Marujama. Ob odsotnosti Nike Prevc, ki so jo diskvalificirali v kvalifikacijah, je bila tokrat najboljša Slovenka Nika Vodan. Po prvi seriji je bila 11., z lepim drugim skokom je napredovala za dve mesti in tekmo končala na devetem.

Preberi še Težave za Slovenke: Nika Prevc diskvalificirana

Maja Kovačič se je s solidnim prvim skokom in 27. mestom prvič v karieri uvrstila med dobitnice točk, v finale se je s 30. mestom uvrstila Katra Komar. Po finalni seriji sta Slovenki zamenjali mesti, Kovačič je tako osvojila prvo točko v karieri, Komar je bila 27.

V slovenskem taboru so večje apetite izgubili že po kvalifikacijah. Nika Prevc, zmagovalka zadnje tekme v Falunu, je bila tako kot na treningih spet najboljša, a so jo naknadno diskvalificirali zaradi neustrezne opreme. Skakala je namreč s predolgimi smučmi glede na njeno težo.

"Prav veliko nihanj v opremi si ne privoščimo. Res gre za zelo majhne razlike. Danes je bilo to 100 gramov za diskvalifikacijo. Prav je, da je žirija striktna in prav je, da tudi najboljše diskvalificirajo, če je tako. Ni pomembno, ali zmagaš v kvalifikacijah ali si zadnji, pravila so za vse enaka. Pravila je potrebno spoštovati in če si izven teh pravil, je potrebno biti kaznovan," je za Smučarsko zvezo Slovenije dejal glavni trener slovenske ženske A-ekipe Jurij Tepeš.

Prevc, ki je padla na tretje mesto v razvrstitvi svetovnega pokala, prehitela jo je namreč tudi Stroem, bo imela novo priložnost za naskok na vrh že v petek, ko bo v Wisli še ena tekma.

smučarski skoki wisla maja kovačič
Naslednji članek

Težave za Slovenke: Nika Prevc diskvalificirana

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mambo
04. 12. 2025 18.56
Kaj dela trenerski štab, da nimajo pojma o pravilih in merah. Zaradi njihje bila ob dobro uvrstitev. Vse nagnat domov in pripeljat usposoblene, ki bodo vedeli kaj delajo!
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385