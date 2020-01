Mäkäräinenovi skupinski start v Oberhofu, gneča v skupnem seštevku

Do tretjega streljanja sta bili v najboljšem položaju Belorusinja Irina Krjukoin Tiril Eckhoff. Norvežanka je morala nato kar trikrat v kazenski krog, iz boja za zmago pa je izpadla na zadnjem streljanju, ko je zgrešila še eno tarčo. Belorusinja pa ni zdržala v sami končnici, ko je bila nenatančna kar štirikrat in zdrsnila na sedmo mesto. To je kaznovala izkušena 37-letna Kaisa Mäkäräinen in si po več kot letu dni priborila novo zmago, že 27. v karieri. Marte Olsbu Roeiselandje bila v težkih pogojih in spremenljivem vetru s puško nenatančna trikrat.

V skupnem seštevku svetovnega pokala s 390 točkami še vedno vodi danes četrtouvrščena Italijanka Dorothea Wierer, a Eckhoffova zaostaja le še devet točk. Slovenske tekmovalke niso nastopile.

Izidi:

- ženske, skupinski start (12,5 km):

1. Kaisa Mäkäräinen (Fin) 39:58,9 sekunde (1 kazenski krog)

2. Tiril Eckhoff (Nor) + 30,2 (4)

3. Marte Olsbu Roeiseland (Nor) 35,0 (3)

4. Dorothea Wierer (Ita) 1:08,8 (5)

5. Denise Herrmann (Nem) 1:25,0 (6)

6. Hanna Öberg (Šve) 1:38,0 (5)

...

- svetovni pokal, skupno:

1. Dorothea Wierer (Ita) 390 točk

2. Tiril Eckhoff (Nor) 381

3. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 305

4. Julia Simon (Fra) 285

5. Denise Herrmann (Nem) 273

6. Justine Braisaz (Fra) 261

...