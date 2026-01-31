Naslovnica
Zimski športi

Krstna zmaga Švicarke pred svojimi navijači, Štuhec 13.

Crans Montana, 31. 01. 2026 13.32 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
STA
Malorie Blanc je prišla do prve zmage v karieri.

Švicarka Malorie Blanc je zmagovalka superveleslaloma za svetovni pokal alpskih smučark v švicarski Crans Montani. Domačinka je za 18 stotink sekunde ugnala Italijanko Sofio Goggia. Edina Slovenka Ilka Štuhec je zaostala 94 stotink in na zadnji preizkušnji pred olimpijskimi igrami v Italiji osvojila 13. mesto.

Za 22-letno Malorie Blanc je to prva zmaga v svetovnem pokalu in še toliko bolj čustvena, saj prihaja iz le nekaj kilometrov oddaljenega kraja od Crans Montane. Osvojila je svoje druge stopničke v karieri v svetovnem pokalu, potem ko je bila lanskega januarja druga na smuku v St. Antonu.

Blanc je na četrtem superveleslalomu sezone s startno številko 17 v cilju prehitela dotlej vodilno Sofio Goggia, sicer tudi vodilno v razvrstitvi superveleslalomskega seštevka. Tretja je bila z zaostankom 36 stotink Američanka Breezy Johnson, ki je startala 29.

Blanc se je otresla tudi napada še ene Italijanke Laure Pirovano, ki se je na progo pognala kot 20. Italijanka je imela prednost pri zadnjih treh merjenjih vmesnega časa, pri zadnjem skoraj šest desetink, a je zgrešila predzadnja vratca.

"Zelo sem vesela zase in tudi za navijače," je po tekmi, ki je potekala tudi v znamenju spomina na žrtve novoletne nesreče v baru v tem švicarskem mestu, dejala mlada Švicarka: "To je bil nor nastop, malo freestyle. Vedela sem, da za zmago nisem potrebovala perfektne vožnje. Opravila sem delo in vesela sem, da sem lahko pokazala, kaj zmorem."

Ilka Štuhec ni bila med najboljšimi.
FOTO: Profimedia

 Edina slovenska tekmovalka Ilka Štuhec je zadnjo tekmo pred odhodom na olimpijske igre v Cortino d'Ampezzo po nekoliko počasnejšem srednjem delu proge sklenila na 13. mestu, za Švicarko je zaostala 94 stotink.

V seštevku superveleslaloma je v vodstvu z 280 točkami ostala Goggia, 220 jih ima druga Novozelandka Alice Robinson, danes šesta. Štuhec je s 56 točkami na 21. mestu v superveleslalomski razvrstitvi.

V petek so v Crans Montani odpovedali zadnji ženski smuk pred OI, potem ko so od šestih tekmovalk, ki so se prve pognale na progo Mont Lachaux, tri padle, med njimi tudi ameriška šampionka Lindsey Vonn. Tekmo so odpovedali po daljšem čakanju.

Švicarskim prirediteljem je težave uvodoma povzročila prevelika količina snega, zaradi česar so morali odpovedati tudi drugi trening smuka v četrtek, prvega so izpeljali z rezervnega starta, skrajšana je bila tudi proga petkovega nedokončanega tekmovanja.

Za konec programa v Crans Montani v nedeljo sledi še moški smuk. Na startu bosta Slovenca Miha Hrobat in Martin Čater, ki na današnjem treningu nista bila pri vrhu. Hrobat je postavil 26., Čater pa 51. čas.

