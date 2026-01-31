Krstna zmaga Švicarke pred svojimi navijači, Štuhec 13.

Za 22-letno Malorie Blanc je to prva zmaga v svetovnem pokalu in še toliko bolj čustvena, saj prihaja iz le nekaj kilometrov oddaljenega kraja od Crans Montane. Osvojila je svoje druge stopničke v karieri v svetovnem pokalu, potem ko je bila lanskega januarja druga na smuku v St. Antonu.

Blanc je na četrtem superveleslalomu sezone s startno številko 17 v cilju prehitela dotlej vodilno Sofio Goggia, sicer tudi vodilno v razvrstitvi superveleslalomskega seštevka. Tretja je bila z zaostankom 36 stotink Američanka Breezy Johnson, ki je startala 29.

Blanc se je otresla tudi napada še ene Italijanke Laure Pirovano, ki se je na progo pognala kot 20. Italijanka je imela prednost pri zadnjih treh merjenjih vmesnega časa, pri zadnjem skoraj šest desetink, a je zgrešila predzadnja vratca.

"Zelo sem vesela zase in tudi za navijače," je po tekmi, ki je potekala tudi v znamenju spomina na žrtve novoletne nesreče v baru v tem švicarskem mestu, dejala mlada Švicarka: "To je bil nor nastop, malo freestyle. Vedela sem, da za zmago nisem potrebovala perfektne vožnje. Opravila sem delo in vesela sem, da sem lahko pokazala, kaj zmorem."