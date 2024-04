'Mama je meni in ekipi dala vse, prevzemam odgovornost za odločitev'

Darja Črnko: Vedno v korist Ilke in njenih ciljev

"Ko kot trener ali vodja ekipe izgubiš pozornost tekmovalca, je čas za spremembo. Z Ilko sva prišli do točke, ko se najina pogleda o tem, kako naprej, preveč razhajata. Ni se lahko posloviti. Doživeli smo marsikaj, osvojili skoraj vse, a kljub temu zdaj nimam občutka, da je delo opravljeno. Ogromno je bilo izjemnih trenutkov za zgodovino in iskreno morda še več težkih trenutkov, ko se je bilo treba pobrati iz tal. Vedno, v vseh vlogah, ki sem jih opravljala v ekipi, sem delovala 100 in več odstotno. V korist Ilke in njenih ciljev, ciljev ekipe. Zgodijo pa se tudi stvari, na katere nimaš vpliva. Tak je šport na najvišji ravni. To je bila najina pot in zadovoljna sem, da sem ji ustvarila pogoje in možnosti za uspehe ter s tem pripomogla k njeni zgodbi in uspešni karieri," je povedala dolgoletna trenerka Štuhčeve.