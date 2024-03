'Manjkal mi bo vzornik, vprašanje, če bo še kdaj tako'

Svetovni prvak z velike naprave na lanskem domačem SP v Planici se je udeležil tudi slovesa Petra Prevca od aktivnega športa in domače publike.

"Vse je v redu. Nič ni zlomljeno. Nekaj dni me bo še bolelo, ampak nič strašnega," je slovenskim novinarjem zaupal Zajc.

"Manjkal mi bo vzornik. Bilo je zelo lepo in imam ta privilegij, da sem bil del tega dogodka v Planici. Vprašanje, če bo še kdaj tako," je dejal 23-letni skakalec, dolga leta tudi Prevčev "cimer" na treningih in tekmovanjih ter priznal, da so se mu orosile tudi oči.