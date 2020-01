Marcel Rodman ob vrnitvi v Podmežaklo: Ogromno stvari je dobrih, veliko jih še manjka

Osemintridesetletnik ni želel govoriti o specifičnih ciljih, saj si jih glede na nepoznavanje okolja še ne more postaviti. "Moram povedati, da sem vesel, da sem doma in da po številnih mesecih spet sedim za to mizo," je sprva dejal in nato pristavil, da bi se moral v tej vlogi znajti že ob lanski vrnitvi v Podmežaklo. Ob koncu minule sezone je odstopil z mesta glavnega trenerja jeseniškega kluba in prevzel madžarsko moštvo DVTK Jegesmedvek iz Miškolca. Pred dnevi ga je vodstvo kluba zamenjalo in vrnil se je v dvorano Podmežakla.

"Zahvalil bi se za podporo, za zaupanje, tukaj sem že lani delal z veseljem. Že takrat je bila ideja, da bi pomagal v tej obliki, kot sem sedaj, a takrat ni bilo glavnega trenerja. Zdaj se je pojavila nova priložnost, nekaj hokejskega sveta že imam za seboj, imam tudi vizijo, željo in cilj, da tu nekaj spremenimo, kar se tiče stalnosti," je jedro težav na Jesenicah izpostavil Rodman.

Kot pravi, se v delo glavnega trenerja Mitje Šivica, ki po njegovem mnenju dela zelo dobro, ne bo vmešaval. "Z Mitjo se razumeva, podobno gledava na hokej. Namen je kontinuiteta in rast kluba, sploh glede na to, kje smo zdaj in kje bi radi bili. Ogromno stvari je dobrih, veliko jih še manjka. Najti pomanjkljivosti in možnost za izboljšave je naše delo za naprej. Na prihodnost gledam z veliko mero pozitivnosti."