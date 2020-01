Marcel Rodman se je vrnil v jeseniški klub

Jeseniški hokejisti so v zadnjem obdobju v zelo dobri formi in so v zadnjem krogu Alpske lige po izvajanju kazenskih strelov zmagali v Feldkirchu. Trenutno so na sedmem mestu, z enakim številom točk kot šesti Asiago. Do konca rednega dela je samo še ena tekma, železarji pa želijo na šesto mesto, ki nudi kvalitetnejšo konkurenco v drugem delu tega tekmovanja in miren "spanec" pred končnico. Prva šesterica ima namreč zagotovljene boje za naslov prvaka. Na prvem mestu bo redni del tekmovanja končalo ljubljanska SŽ Olimpija, aktualni prvak tekmovanja.

Pred ključnim delom sezone so se v klubu okrepili v upravi kluba, povratnik v klub je Marcel Rodman, nekdanji hokejist in tudi trener železarjev in nekdanji dolgoletni reprezentant, ki prevzema vlogo športnega direktorja. Aprila lani, le dan po koncu finala državnega prvenstva, je Marcel sporočil, da ne bo več trener Sija Acroni Jesenic. Znova se je odpravil v tujino, kjer je kot trener prevzel madžarsko moštvo DVTK Jegesmedvek iz Miškolca, kamor je nato kot igralec prišel tudi njegov brat David Rodman. Marcel se je z vodstvom madžarskega kluba razšel pred nekaj dnevi zaradi slabših rezultatov, a je hitro našel nov izziv, David pa je ostal v klubu.

V klubu v petek pripravljajo novinarsko konferenco, kjer bodo predstavili kadrovske spremembe v klubu in spregovorili o pričakovanjih pred zaključnim delom Alpske lige.