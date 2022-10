Maren Lundby se v Wisli vrača v skakalno karavano

"Z veseljem sporočam, da se bom naslednji teden udeležila otvoritve svetovnega pokala v Wisli. Veselim se ponovne pridružitve skakalni družini," je Maren Lundby ob fotografiji iz Kranjske Gore - norveška vrsta se pripravlja v Planici - zapisala na družbenih omrežjih. "Nisem še v najboljši formi, zato je moj cilj nekaj dobrih skokov in boj za uvrstitev med najboljših 15. Ponosna sem, da se trdo delo zadnjega leta in pol začenja obrestovati," je še zapisala 28-letna Norvežanka, ki je lansko olimpijsko sezono izpustila tudi zaradi težav z vzdrževanjem prave telesne teže. Lundbyjeva je v začetku marca 2021 postala prva svetovna prvakinja v zgodovini na veliki skakalnici, nato pa prekinila športno pot.



Zdaj se vrača med elito. "Upam, da je to le začetek nečesa velikega," je še zapisala Lundbyjeva, ki trenutno vadi v Planici, kjer bo pozimi na vrhuncu sezone, svetovnem prvenstvu v nordijskih disciplinah, branila naslov iz Oberstdorfa.