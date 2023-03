Marguč: Če je na Rogli vedno vse popolno, ne razumem, zakaj tudi ostali tega ne zmorejo

Deskarji so se danes na Rogli pomerili v predzadnji tekmi te sezone, ki je bila hkrati tudi zadnja v disciplini paralelnega veleslaloma. V izločilnih bojih smo imeli Slovenci kar tri moške predstavnike, ki so bili na koncu veseli uspeha, čeprav do medalje niso prišli. Tim Mastnak je končal na sedmem mestu, Žan Košir mesto za njim, Rok Marguč pa je bil 14. Pri ženskih predstavnicah je Gloria Kotnik, ki se ni uvrstila v finale, končala kot 19. Deskarji so pohvalili razmere, ki so bile kljub torkovemu dežju boljše kot na večini tekem. Marguč jasno: "Če lahko na Rogli vedno izpeljejo vse tako perfektno, me zanima, zakaj tudi ostali organizatorji tega ne zmorejo?"

