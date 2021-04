Marguč sezono uspešno zaključil na italijanskem DP

Vasico Funes/Vilnöss na 1300 metrih nadmorske višine v Dolomitih alpski deskarji in deskarke že zelo dobro poznajo, saj so bile tam na sporedu že številne deskarske tekme nižjega ranga, v naslednjih treh letih pa naj bi tam, če bo šlo vse po načrtih, gostili celo tekmo svetovnega pokala. Domači kraj letošnjega dobitnika velikega kristalnega globusa, Aarona Marchater dobitnika veleslalomskega globusa Rolanda Fischnallerjaje tokrat gostil italijansko državno prvenstvo. Poleg številnih domačih prvokategornikov, naslednikov omenjenih asov in pa številnega podmladka se je tekem v Dolomitih udeležil tudi naš reprezentant Rok Marguč. V torkovih kvalifikacijah paralelnega slaloma je dosegel peti čas (na drugi progi je bil zanesljivo prvi!), v izločilnih bojih pa je klonil proti, na koncu tretjemu, Mirku Felicettiju. Zmagal je Edwin Coratti, drugi je bil Aaron March, Marguču je pripadlo šesto mesto. V ženski konkurenci je slavila Lucia Dalmasso, druga je bila Čehinja Zuzana Maderova, tretja pa domačinka Giulia Gaspari.

Na zadnji marčevski dan (paralelni veleslalom) je Rok Margučv kvalifikacijah osvojil šesto mesto, v osmini finala pa nesrečno povozil količek in zasedel končno deveto mesto. "S kvalifikacijami sem zadovoljen. Kljub manjši okvari deskarskih čevljev (posledica torkovega padca v dvoboju proti Felicettiju) sem dosegel dober čas, v finalu pa sem naredil napako in tako končal sezono. Po tekmi odhajam domov, saj je v Italiji popoln "lockdown" in trening ni mogoč. Upam, da bomo po 11. aprilu še lahko ujeli kakšen zavoj v domačih zimskošportnih središčih,"za uradno spletno stran SZS sporoča Marguč. Zmagovalec veleslaloma in s tem "naj" med azzurri je postal Maurizio Bormolini. Drugi je bil Mirko Felicetti in tretji Roland Fischnaller. Med dekleti je znova slavila Lucia Dalmasso, ki je bila v velikem finalu boljša od Poljakinje Aleksande Michalik. Tretje mesto je tudi tokrat pripadlo Giulii Gaspari. Ta je bila v malem finalu boljša od mladega upa italijanskega ženskega alpskega deskanja, Jasmin Coratti (mlajša sestra Edwina Corattija). Poleg Marguča je bil po zaključku svetovnega pokala deskarsko in hkrati tekmovalno aktiven tudi Žan Košir, ki si je privoščil "freeride" deskanje v Makedoniji, mimogrede pa je nastopil še na dveh veleslalomih FIS na Popovi Šapki in vknjižil dve drugi mesti. V Makedoniji je obakrat je zmagal Poljak Oskar Kwiatkowski.

Kje pa je marec zaključil naš tretji "prvokategornik", Tim Mastnak? Zadnji ples med vratci je "66 Tim" včeraj opravil na domači Rogli.