'Ni dobro, da v že prenatrpan koledar na silo vrinemo nove dirke'

Wengen dobro opisuje realno stanje. Tekmovalci so v Švici že v torek in sredo trenirali, nato je v četrtek sledil smuk kot nadometna tekma za odpadlo v ameriškem Beaver Creeku, v petek in soboto pa sta bila na sporedu najdaljši superveleslalom in slalom sezone. V nedeljo so smučarji nastopili še v slalomu. A čas imajo zdaj le za selitev. Že v torek jih čaka nov trening v Kitzbühlu. V Wengnu je najbolj odmeval padec norveškega asa Aleksandra Aamodta Kildeja. Ta je imel srečo v nesreči, saj jo je odnesel z ureznino na nogi, izpahnil si je tudi ramo, odnesel pa jo je brez zloma in poškodbe kolena.