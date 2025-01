Marovt po petem zaporednem odstopu: Vedno mi malce zmanjka

Tudi na jubilejnem 30. nastopu v svetovnem pokalu se Tijanu Marovtu ni izšlo in je ostal brez boja za premierne točke med elito. Prvo vožnjo je končal pred ciljem z odstopom. Vreme in težke snežne razmere v Adelbodnu so močno zaznamovale tekmo svetovnega pokala v slalomu. V prvi vožnji slalomisti z visokimi številkami niso imeli možnosti za preboj v drugi tek, saj je bil tekmovalec z najvišjo številko v drugem teku Victor Muffat-Jeandet, ki je nosil številko 40, a je pred njim kar šest tekmovalcev odstopilo. Tako tudi edini Slovenec Marovt s številko 66 ni imel realnih možnosti in je na načeti progi odstopil. "Bilo je zelo zahtevno, najvišja številka v finalu je bila številka 40. Z višjimi številkami praktično ni bilo mogoče priti v finale. V Madonni sem smučal dobro, saj sem bil do zadnjega vmesnega časa v borbi za finale, a potem povozil količek," je sprva dejal Tijan Marovt in razložil situacijo, v kateri se vedno nahaja pred startom.