Marovt se vrača v svetovni pokal: Želim si, da pridem do cilja

Ta konec tedna je na sporedu klasično tekmovanje v francoskih Alpah. V nedeljo se na slalomske tekme svetovnega pokala vrača Tijan Marovt. Slovenec je že večkrat pokazal, da je izjemno hiter, a mu na tekmi ne uspe sestaviti vožnje brez napake. Z visoko startno številko je tudi tokrat v načrtu popolni napad in upanje, da se vožnja na načeti progi izide po željah. "Po svetovnem pokalu v Leviju smo tam ostali še cel teden, kjer so sledile še tekme evropskega pokala. Tudi na evropskem pokalu sem enako kot na svetovnem pokalu dobro smučal, bil dobro uvrščen po prvi vožnji, a v finalu obakrat odstopil zaradi povoženega količka. Rezultatsko tako nisem mogel biti zadovoljen. Sedaj smo naredili dobre priprave v Pfeldersu v Italiji. Se zelo veselim novih tekem in tekme v Val d'Iseru. Tam teren že poznam in si želim, da pokažem takšno smučanje kot na prvi tekmi svetovnega pokala in da pridem do cilja," je za uradno spletno stran SZS dejal povratnik v svetovni pokal Marovt.