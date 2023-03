Marte Olsbu Röiseland do prve zmage v sezoni, Polona Klemenčič 17.

Polona Klemenčič je bila v tekaškem delu hitra in imela 15. čas, tako leže kot stoje pa je zgrešila po eno tarčo in zasedla končno 17. mesto. V svetovnem pokalu je tako izenačila najvišjo uvrstitev, potem ko je bila 17. tudi v Hochfilznu na zasledovanju. Na svetovnem prvenstvu v nemškem Oberhofu je bila pretekli mesec sicer osma v sprintu, a izidi tam od letošnje sezone ne štejejo za svetovni pokal. Druga slovenska predstavnica Anamarija Lampič je bila znova najhitrejša v smučini, že leže pa je zgrešila trikrat in tako ostala brez možnosti za odmeven izid. Po še dodatni zgrešeni tarči stoje je nato v teku nadoknadila 18 mest in končala na 40. za eno točko svetovnega pokala.

Za Marte Olsbu Röiseland je bila današnja zmaga prva v sezoni na tekmah posameznic, trikrat je bila najboljša v štafetnih in mešanih tekmah. Skupaj je to njena 18. posamična zmaga v karieri. Trikratna olimpijska ter 13-kratna svetovna prvakinja je 7,5 km dolgo preizkušnjo zmogla 20,5 sekunde pred reprezentančno kolegico Ingrid Landmark Tandrevold, ki je na strelišču zgrešila eno tarčo. Tudi Francozinja Anais Chevalier-Bouchet je ob zaostanku 29,3 sekunde enkrat zgrešila.

V skupnem seštevku je Francozinja Julia Simon povišala prednost pred zasledovalkami. Po devetem mestu ima zdaj pred danes le 63. Švedinjo Elviro Öberg 108 točk naskoka. Tretja je Lisa Vittozzi, ki zaostaja 168 točk.

V soboto bosta na sporedu obe zasledovalni preizkušnji.

Izidi,

- ženske, sprint 7,5 km:

1. Marte Olsbu Röiseland (Nor) 19:28,4 (0)

2. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 20,5 (1)

3. Anais Chevalier-Bouchet (Fra) 29,3 (1)

4. Dorothea Wierer (Ita) 35,4 (1)

5. Vanessa Voigt (Nem) 36,7 (0)

6. Denise Herrmann-Wick (Nem) 38,5 (1)

...

17. Polona Klemenčič (Slo) 1:16,3 (2)

40. Anamarija Lampič (Slo) 1:49,5 (4)

- svetovni pokal, skupno (15):

1. Julia Simon (Fra) 843 točk

2. Elvira Öberg (Šve) 735

3. Lisa Vittozzi (Ita) 675

4. Dorothea Wierer (Ita) 653

5. Denise Herrmann-Wick (Nem) 628

6. Ingrid Landmark Tandrevold (Nor) 552

...

39. Polona Klemenčič (Slo) 107

41. Anamarija Lampič (Slo) 91