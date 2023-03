Planica zopet očarala Martina Kocha, ki Laniška in Zajca vidi na stopničkah

Svoj čas eden najboljših letalcev na svetu Martin Koch ima na Planico posebne spomine. Leta 2012 je pod Poncami slavil svojo peto in obenem zadnjo zmago v svetovnem pokalu, dve leti kasneje je tu sklenil profesionalno kariero. Letos je nazaj v drugačni vlogi, kot strokovni sodelavec avstrijske ORF s kamero na glavi skrbi za ekskluzivne posnetke. Navdušenje nad Planico ga po vseh teh letih ni minilo, slovenske skakalce pa v petek in soboto vidi na zmagovalnem odru.

icon-expand Martin Koch je osebni rekord postavil v Vikersundu 2011, ko je pristal pri 241 metrih in pol. FOTO: Damjan Žibert

O organizaciji svetovnega prvenstva v Planici je bilo doslej prelitega že toliko črnila, da smo Martina Kocha seveda vprašali, kako sam v vlogi strokovnega sodelavca in predskakalca doživlja tekmovanja najboljših nordijcev v dolini pod Poncami. "Razen vetra, ki je skakalcem in žiriji v prejšnjih dneh oteževal delo, vse poteka, kot bi moralo. S te plati je prvenstvo v Planici odlično. Ampak če sem iskren, sem to tudi pričakoval. V Planici sem se vedno počutil zelo dobro. Za športnike je odlično poskrbljeno, vedno je bilo tako," je bil odgovor, ki si ga bodo – za razliko od poročanja o skromnem obisku in navitih cenah – radi prebrali tudi organizatorji.

'Slovenijo bo težko izriniti z zmagovalnega odra' Če so skakalke že v sredo končale z nastopi, njihove kolege čakata še dve preizkušnji. V petek popoldan se bodo pomerili na veliki skakalnici, v soboto pa sledi še moštvena tekma. Koch priznava, da bi bil presenečen, če Slovenija na omenjenih preizkušnjah ne bi izboljšala zaenkrat skromne bere odličij. "Anže Lanišek in Timi Zajc sta med glavnimi favoriti za medalje, težko ju bo premagati," je 41-letnik najprej napovedal petkovo preizkušnjo, nato pa se zazrl proti soboti: "Težko je reči, kdo je prvi favorit. Avstrija, Norveška, Slovenija, Nemčija in tudi Japonska so po mojem mnenju na podobnem nivoju. A mislim, da bo Slovenijo težko izriniti z zmagovalnega odra prav zaradi Laniška in Zajca."

Z Martinom Kochom smo se v izteku skakalnice pogovarjali, potem ko je kot eden od predskakalcev otvoril četrtkovo skakalno dogajanje. Kmalu zatem so se njegove svetle napovedi glede slovenskih nastopov izkazale za upravičene. Timi Zajc je dobil kvalifikacije za petkovo tekmo, Domen Prevc je bil 10., Anže Lanišek pa 13. Na tekmo se je uvrstil tudi Žiga Jelar z 21. mestom.

icon-expand Martin Koch je v svetovnem pokalu dosegel pet individualnih in 11 ekipnih zmag. Z Avstrijo je bil na ekipnih tekmah enkrat olimpijski in štirikrat svetovni prvak. FOTO: 24ur.com

'Žirija bi lahko bila bolj potrpežljiva' Koch je bil del svetovnega pokala dolgih 15 let (1999–2014), z avstrijsko reprezentanco je slavil tako naslov olimpijskega (2006) kot svetovnega prvaka (2009 in 2011), zato je s svojimi izkušnjami pravšnji sogovornik tudi za presojo dela žirije, ki je v zadnjih dneh dvignila ogromno prahu. Selektor slovenske ženske reprezentance Zoran Zupančič je denimo dejal, da je bil potek prve serije na sredini posamični tekmi povsem neregularen, Koch pa se njegovemu mnenju (delno) pridružuje. "Morda bi lahko žirija počakala nekoliko dlje. S spreminjajočim se vetrom je bilo zelo težko skakati. Daleč od tega, da so bili pogoji za vse enaki, sploh na zadnji ženski tekmi. Glede na to, da gre za svetovno prvenstvo, bi lahko bili bolj potrpežljivi z izpeljavo tekme. Vedeti pa moramo, da na potek tekme vplivajo tudi drugi dejavniki, denimo obveznosti organizatorja do imetnikov televizijskih pravic," pravi Koch.