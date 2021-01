Gut-Behramijeva na progi Kandahar izenačila dosežek Vonnove, Ferkova 25.

Zmagovalka superveleslalomov v St. Antonu in Crans Montani je bila znova zelo hitra. Švicarka Lara Gut-Behrami , ki kaže predstave iz svojih najboljših sezon, je kot deveta na startu z 68 stotinkami sekunde naskoka prehitela do takrat vodilno Norvežanko Kajso Vickhoff Lie , ki je z najboljšo predstavo za prve stopničke postavila do takrat najhitrejši čas s startno številko 2. Gut-Behramijeva je rojakinjo Corinne Suter , ki je na progi Kandahar 1 slavila lani, prehitela za 1,21 sekunde. Boj za prvo in drugo mesto je bil že odločen, zato pa se je odvil srdit spopad za tretje mesto. Razmerja na prvih treh mestih so se spremenila po nastopu zmagovalke prvega superveleslaloma v sezoni v Val d'Iseru Ester Ledecke . Čehinja se je z zaostankom 1,19 sekunde prebila na tretje mesto, za dve stotinki sekunde je z zmagovalnega odra potisnila Suterjevo. Z zaostankom natanko sekunde je nato začasno na stopničke skočila Sofia Goggia , ki sicer v tej sezoni dominira na smukih. Italijanki so se obetale prve superveleslalomske stopničke po natanko 364 dneh. A to je bil račun brez krčmarja.

S številko 29 je odlična vožnja uspela Kanadčanki Marie-Michele Gagnon, ki je za sedem stotink prehitela Goggio ter prekinila kar trinajstletno kanadsko sušo za osemnajste ženske kanadske superveleslalomske stopničke v svetovnem pokalu. Gut-Behramijeva je osvojila še tretji superveleslalom v Garmisch-Partenkirchnu, potem ko je bila na tem prizorišču najhitrejša tudi v letih 2016 in 2017. Gre za dosežek, ki ga je pred 29-letno Švicarko dosegla zgolj nekdanja ameriška zvezdnica tega športa Lindsey Vonn, obe na smučeh znamke Head. Gut-Behramijeva je lastnica največ superveleslalomskih zmag med še aktivnimi smučarkami. Vpisala je 15. superveleslalomsko zmago v svetovnem pokalu, tretjo po vrsti. Pred njo so Nemka Katja Seizinger (16), Avstrijka Renate Götschl (17) in Američanka Lindsey Vonn (28). Po številu zmag, zbrala jih je že 29, je tretja najuspešnejša Švicarka v svetovnem pokalu. Pred Gut-Behramijevo sta le Erika Hessz 31 zmagami in nedosegljivaVreni Schneider s 55. Zmagovalka skupnega seštevka svetovnega pokala 2015/16 je prišla do tretje zmage v sezoni in šestih stopničk, potem ko je bila tretja na paralelni tekmi v Zürsu ter druga na veleslalomu na Kronplatzu.

Gut-Gehramijeva je z novo zmago vložila kandidaturo za zmagoslavje v seštevku discipline konec sezone. Do konca so še trije superveleslalomi. Švicarka ima dva superveleslalomska mala globusa, ki ju je osvojila v sezonah 2014 in 2016. Švicarka je glavna kandidatka za naslov svetovne prvakinje. Boj za superveleslalomsko zlato bo na progi Olympia delle Tofane na sporedu 9. februarja. Edini Slovenki Maruši Ferk se nastop ni v celoti posrečil. Njen zaostanek 2,54 je pomenil uvrstitev po prvi dvajseterici.

Po poškodbi gležnja, ki jo je ovirala v Crans Montani, se je Ilka Štuhec odločila, da bo ta teden namenila počitku. Naslednji teden pa bo v San Pellegrinu začela priprave za napad na tretji zaporedni naslov smukaške svetovne prvakinje v Cortini d'Ampezzo.



Izidi:

1. Lara Gut-Behrami (Švi) 1:15,70

2. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 1:16,38 +0,68

3. Marie-Michele Gagnon (Kan) 1:16,63 +0,93

4. Sofia Goggia (Ita) 1:16,70 +1,00

5. Christine Scheyer (Avt) 1:16,86 +1,16

6. Ester Ledecka (Češ) 1:16,89 +1,19

7. Corinne Suter (Švi) 1:16,91 +1,21

8. Priska Nufer (Švi) 1:16,92 +1,22

Tamara Tippler (Avt) 1:16,92 +1,22

10. Petra Vlhova (Slk) 1:16,97 +1,27

Tiffany Gauthier (Fra) 1:16,97 +1,27

...

25. Maruša Ferk (Slo) 1:18,24 +2,54

...

- seštevek superveleslaloma (4/6):

1. Lara Gut-Behrami (Švi) 345

2. Corinne Suter (Švi) 205

3. Ester Ledecka (Češ) 196

4. Federica Brignone (Ita) 187

5. Tamara Tippler (Avt) 180

6. Marta Bassino (Ita) 162

7. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) 132

8. Marie-Michele Gagnon (Kan) 92

9. Christine Scheyer (Avt) 90

10. Priska Nufer (Švi) 87

...

28. Maruša Ferk (Slo) 27

34. Ilka Štuhec (Slo) 16