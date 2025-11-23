Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Maruyama najboljša v kvalifikacijah, od Slovenk Nika Prevc sedma

Lillehammer, 23. 11. 2025 11.51 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
0

Japonska smučarska skakalka Nozomi Maruyama (134 m, 148,9 točke) je bila po sobotni zmagi najboljša tudi v kvalifikacijah pred drugo tekmo sezone svetovnega pokala v norveškem Lillehammerju. Nika Prevc je bila najboljša Slovenka na sedma mestu (127,5 m, 116,4).

Druga je bila Kanadčanka Abigail Strate (133 m, 121,2), druga tudi po koncu sobotne tekme, tretja pa Japonka Yuki Ito (126,5 m, 120,1).

Nika Vodan, na devetem mestu na uvodni tekmi te zime najboljša Slovenka, je bila v kvalifikacijah 19. (120 m, 102,7), na 23. mesto se je zavihtela Katra Komar (118 m, 98,8), Tinkara Komar (110,5 m, 82,9) pa je bila 39.

Na tekmo se edina izmed Slovenk tako kot v soboto ni uvrstila Maja Kovačič, ki je bila 57. (96,5 m, 52,3).

smučarski skoki svetovni pokal nika prevc posamična tekma za ženske nozomi maruyama
Naslednji članek

Dvornikova poškodovana, vodi Mikaela Shiffrin, Bucik daleč zadaj

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363