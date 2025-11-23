Maruyama najboljša v kvalifikacijah, od Slovenk Nika Prevc sedma

Druga je bila Kanadčanka Abigail Strate (133 m, 121,2), druga tudi po koncu sobotne tekme, tretja pa Japonka Yuki Ito (126,5 m, 120,1).

Nika Vodan, na devetem mestu na uvodni tekmi te zime najboljša Slovenka, je bila v kvalifikacijah 19. (120 m, 102,7), na 23. mesto se je zavihtela Katra Komar (118 m, 98,8), Tinkara Komar (110,5 m, 82,9) pa je bila 39.

Na tekmo se edina izmed Slovenk tako kot v soboto ni uvrstila Maja Kovačič, ki je bila 57. (96,5 m, 52,3).