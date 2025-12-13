Na tretje mestu za Niko Prevc in Nozomi Marujamo se je uvrstila Anna Odine Stroem. Od slovenk sta izpadli Tinkara Komar, ki je bila 37. ter Jerica Jesenko, ki je tekmo končala na 40. mestu.
Nika Prevc z najdaljšim skokom prve serije, za dobro točko prehitela Marujamo
Nika Prevc je v prvi seriji tekme svetovnega pokala v Klingenthalu z najdaljšim skokom, dolgim 135 metrov, za dobro točko prehitela Nozomi Marujamo in tako znova potrdila svojo odlično formo v letošnji sezoni. Skok v drugi seriji so si prislužile tudi Nika Vodan z 12., Maja Kovačič s 24. in Katra Komar z 29. mestom.
