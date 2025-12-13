Nika Prevc z najdaljšim skokom prve serije, za dobro točko prehitela Marujamo

Nika Prevc je v prvi seriji tekme svetovnega pokala v Klingenthalu z najdaljšim skokom, dolgim 135 metrov, za dobro točko prehitela Nozomi Marujamo in tako znova potrdila svojo odlično formo v letošnji sezoni. Skok v drugi seriji so si prislužile tudi Nika Vodan z 12., Maja Kovačič s 24. in Katra Komar z 29. mestom.