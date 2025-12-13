Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojka Zimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zimski športi

Nika Prevc z najdaljšim skokom prve serije, za dobro točko prehitela Marujamo

Klingenthal, 13. 12. 2025 12.27 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , L.M.
Komentarji
4

Nika Prevc je v prvi seriji tekme svetovnega pokala v Klingenthalu z najdaljšim skokom, dolgim 135 metrov, za dobro točko prehitela Nozomi Marujamo in tako znova potrdila svojo odlično formo v letošnji sezoni. Skok v drugi seriji so si prislužile tudi Nika Vodan z 12., Maja Kovačič s 24. in Katra Komar z 29. mestom.

Na tretje mestu za Niko Prevc in Nozomi Marujamo se je uvrstila Anna Odine Stroem. Od slovenk sta izpadli Tinkara Komar, ki je bila 37. ter Jerica Jesenko, ki je tekmo končala na 40. mestu.

Nika Vodan in Nika Prevc
Nika Vodan in Nika Prevc FOTO: AP
klingenthal svetovni pokal nika prevc
Naslednji članek

Ilka Štuhec spet daleč od najboljših, Lindsey Vonn brez zmage

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
U1665256761563
13. 12. 2025 12.38
Bravo
ODGOVORI
0 0
korcula1
13. 12. 2025 12.33
+0
Sodniki pa spet po svoje
ODGOVORI
1 1
Trikrat cepljen
13. 12. 2025 12.22
+1
Včasih ko so slovnici veljali še skloni bi zapisali lepo po slovensko : Prevčeva
ODGOVORI
2 1
Bibilu
13. 12. 2025 11.41
+1
Maruyanova, Prevčeva... Kdo je hodil v šolo namesto vas? Čestitke gdč. Prevčeva , ponosni smo na Vas 😊
ODGOVORI
2 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385