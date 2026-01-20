Naslovnica
Zimski športi

Maruyama ohranila mirne živce, Prevc tik po stopničkami

Sapporo, 20. 01. 2026 12.02 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.V. STA
Nika prevc

Japonka Nozomi Maruyama je bila s skokom 101 metrom (113,1 točke) daleč najboljša na tekmi smučark skakalk za svetovni pokal v Zau na Japonskem. Vse pa kaže, da je konec nepremagljivost Nike Prevc (87,5 m), ki na 12. mestu za Japonko zaostaja kar 21,7 točke.

Nozomi Maruyama je na prvi od štirih japonskih tekem izkoristila dobre pogoje in ima pred finalom devet desetink točke prednosti pred prav tako razpoloženo Nemko Agnes Reisch (99 m) in že 9,2 točke pred Norvežanko Anno Odine Stroem (92,5).

Vetrovna loterija, po prestavljanju uvoda in treninga se je prva serija vlekla kar uro in sedem minut, je od nove zmage oddaljila Niko Prevc, ki je slavila na prejšnjih šestih preizkušnjah zaporedoma. V drugi seriji pa so z izjemnim skokom še vedno dosegljiva vidna mesta.

V finalu so še tri Slovenke. Nika Vodan (87,5m/91,4 točke) je prvo serijo končala na 17. mestu, Katra Komar na 20. (91,5/84,3) in Maja Kovačič na 27. (80,5/76,6). Taja Terbovšek (57 m/38 točk) je bila skromna 47. med 48 nastopajočimi skakalkami.

smučarski skoki svetovni pokal nika prevc nozomi maruyama

