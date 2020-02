Se Massi vrača v slovensko 'smučarijo'? Prvi stik je vzpostavljen ...

Ko je bil Andrea Massi aktiven v svetovnem pokalu, toliko časa, kot ga ima danes, ni imel. Poleti prosti čas izkoristi za deskanje, pozimi stopi na tekaške ali turne smuči. A to je prosti čas. Službuje v goriški srednji šoli. Manj stresno, kot je bilo dolga leta. Ko je bila v ospredju zgodba Team to aMaze. Svetovnega pokala zato ne pogreša, za zdaj še ne. Morda bo naslednji projekt hči Anouk in njen preboj med najboljše na svetu. Zdaj je daleč od svetovnega pokala, a bil je že blizu. A danes o vstopu v svetovni pokal razmišlja drugače kot nekoč. Morda nekoč znova za Slovenijo ...

Ustanovitelja ekipe Team to aMaze Andreo Massija so leta 2017 nagnali iz slovenskega smučanja. Svež je še spomin na Kitzbühel in tekmo evropskega pokala, ko so se mu zahvalili. Nato je bila njegova akreditacija izbrisana s seznama za svetovno prvenstvo 2017 v St. Moritzu. Takrat je te udarce sprejemal boleče, zdaj gleda drugače, a pozabil zagotovo ni. Srečen je, ker si je ustvaril družino, srečen, ker ima mirno službo v italijanski Gorici. Ostaja mu dovolj prostega časa za turno smuko, ne brani se teka na smučeh. A ob vsem času, ki mu ostaja, spremlja tudi svetovni pokal, dogajanje v posameznih slovenskih ekipah. Vsake toliko se mu zazdi, da bi lahko slovenskemu smučanju dal več, kot mu je dal. Po upokojitvi Tine Maze je bil zunanji svetovalec Smučarske zveze Slovenije, kasneje s Petrom Penomsodeloval v moški ekipi hitrih disciplin. Spomladi je obstajala možnost, da bi sodeloval z Italijani, a poudarja, da mora biti njegova služba takšna, da je kompatibilna z družino.