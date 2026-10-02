Massi po razhodu s Slokarjevo: Vpletenih je bilo preveč ljudi

Massi, tvorec uspehov slovenske šampionke Tine Maze, je bil del samostojne ekipe Andreje Slokar s trenerjem Stefanom Costazzo na čelu. Glavni cilj je bil pripraviti Ajdovko na nastop na februarskih zimskih olimpijskih igrah. Vendar so se olimpijske sanje Slokar razblinile po poškodbi, zaradi katere je bila 28-letnica prisiljena izpustiti skorajda celotno minulo sezono. V svetovnem pokalu je zadnjič nastopila na uvodnem veleslalomu minule sezone 25. oktobra v Söldnu.

Kot poroča Sportklub, je prišlo do prekinitve sodelovanja po sporazumnem dogovoru. "Moj koncept delovanja je drugačen. Andreja bi potrebovala bolj jasno usmeritev. Že vse od začetka se nisem strinjal z določenimi potezami, med drugim tudi ne z operacijo v tujini, kjer kirurg ne prevzame odgovornosti za vsaj prvi del rehabilitacije. V prvi vrsti pa menim, da je bilo v zgodbo vpletenih preveč ljudi. Ko je tako, nihče nima prave odgovornosti. V takšnem položaju je težko terjati odgovore."