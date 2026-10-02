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Zimski športi

Massi po razhodu s Slokarjevo: Vpletenih je bilo preveč ljudi

Ajdovščina, 02. 10. 2026 08.07 pred 53 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA S.V.
Novinarska konferenca Andreje Slokar

Slovenska alpska smučarka Andreja Slokar se je pred začetkom nove sezone v svetovnem pokalu razšla z Andreo Massijem. Ta je za tekmovalko iz Ajdovščine od marca 2024 skrbel za kondicijsko in mentalno pripravo, je Massi potrdil za Sportklub. Slokar se sicer sooča s težavno vrnitvijo po poškodbi kolenskih vezi.

Massi, tvorec uspehov slovenske šampionke Tine Maze, je bil del samostojne ekipe Andreje Slokar s trenerjem Stefanom Costazzo na čelu. Glavni cilj je bil pripraviti Ajdovko na nastop na februarskih zimskih olimpijskih igrah. Vendar so se olimpijske sanje Slokar razblinile po poškodbi, zaradi katere je bila 28-letnica prisiljena izpustiti skorajda celotno minulo sezono. V svetovnem pokalu je zadnjič nastopila na uvodnem veleslalomu minule sezone 25. oktobra v Söldnu.

Kot poroča Sportklub, je prišlo do prekinitve sodelovanja po sporazumnem dogovoru. "Moj koncept delovanja je drugačen. Andreja bi potrebovala bolj jasno usmeritev. Že vse od začetka se nisem strinjal z določenimi potezami, med drugim tudi ne z operacijo v tujini, kjer kirurg ne prevzame odgovornosti za vsaj prvi del rehabilitacije. V prvi vrsti pa menim, da je bilo v zgodbo vpletenih preveč ljudi. Ko je tako, nihče nima prave odgovornosti. V takšnem položaju je težko terjati odgovore."

Andreja Slokar
Andreja Slokar
FOTO: Aljoša Kravanja

Massi je še povedal, da bo s Slokar in njenim očetom ohranil dobre stike. "Ta razhod ni travmatičen. Slokarji imajo pri meni odprta vrata. Nisem človek, ki bi smučarki, ker mene ni v ekipi, želel slabo. Nasprotno, če bo uspešna, se bom veselil. Želim ji vso srečo."

Ob Massiju je njeno ekipo zapustil še fizioterapevt Timotej Kostrevc. Odslej bo za njeno fizično pripravo skrbel Tadej Paščinski. Slokar si želi, da bi lahko nastopila na prvem slalomu svetovnega pokala 15. novembra v Leviju.

Za zdaj je v svetovnem pokalu zbrala 68 nastopov, od tega je bila trikrat na stopničkah, marca 2022 je zmagala na slalomu v Meribelu. Ima tudi zmago s posamične paralelne tekme novembra 2021 v Lech/Zürsu.

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KOMENTARJI4

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ALEX0000
02. 10. 2026 09.01
Massi bi moral bit glavni trener. Žal imamo vsako leto manj smučarjev med elito. Recimo moški slalom je že ugasnil, ženski smuk bo naslednji.
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0 0
odlekiran
02. 10. 2026 08.54
Če se je tako odločila Slokarca sama, je OK. Če pa so se namesto nje drugi "strokovnjaki", pa je zgodba zaključena. Za vrhunke rezultate je potrebna 100% predanost in predvsem zaupanje v ekipi. To zadnje je, iz izjave sodeč, šepalo. Res škoda, pa tako sem ji privoščil, ker je borka.
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+3
3 0
dark Cat
02. 10. 2026 08.53
Ocitno jih hoce bit preveč pri koritu ....tudi takšni k nimajo pojma o smučarji
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+2
2 0
murate
02. 10. 2026 08.43
Massi ni noben smučarski genij,je pa dejstvo da če kdo od ,,naših,,ve kaj o tem kako vrhunsko smučarko pripeljati do vrhunskih rezultatov je to Massi ,ostali šminkerji mu ne sežejo do kolen.Vsekakor so najboljši sladoledi Leone iz ajdovščine
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+2
3 1
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