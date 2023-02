Mastnak in Košir SP zaključila že v osmini finala

Slovenska deskarja Žan Košir in Tim Mastnak sta v izločilnih bojih na tekmi paralelnega veleslaloma na svetovnem prvenstvu v gruzijskem Bakurianiju izpadla že v osmini finala. Od Koširja je bil hitrejši Južnokorejec Sangkyum Kim, od Mastnaka pa Avstrijec Benjamin Karl. Že po kvalifikacijah sta brez izločilnih bojev ostala Rok Marguč in edina slovenska predstavnica Gloria Kotnik. Svetovna prvaka sta postala Poljak Oskar Kwiatkowski in Japonka Tsubaki Miki.

Osemintridesetletni Tržičan Žan Košir, svetovni podprvak v tej disciplini iz leta 2015 v Lachtalu, se je v osmini finala pomeril s Sangkyumom Kimom iz Južne Koreje ter v spodnjem delu rdeče proge storil napako in odstopil. Svetovni podprvak iz Park Cityja 2019 in olimpijski podprvak iz lanskega Pekinga Tim Mastnak pa se je dobro upiral Avstrijcu Benjaminu Karlu. Na koncu je na neugodni rdeči progi, od 16 parov v obeh konkurencah je na njej slavil le en deskar, 32-letni Celjan zaostal 13 stotink sekunde. icon-expand Tim Mastnak FOTO: AP Košir bo na koncu zasedel 11., Mastnak pa 12. mesto. V kvalifikacijah je imel Tržičan deseti izid, Celjan pa enajstega. Rok Marguč, sicer svetovni prvak v paralelnem slalomu leta 2013, je tekmovanje sklenil na 19. mestu. Zlata kolajna je pripadla 26-letnemu Pojaku Oskarju Kwiatkowskemu. Ta je v finalu za 26 stotink sekunde ugnal Švicarja Daria Caviezela. Za oba je bila to sploh prva kolajna na svetovnih prvenstvih. Bron je po prav tako tesnem boju pripadel Avstrijcu Alexandru Payerju. Tudi 33-letnik je osvojil prvo kolajno na SP, v malem finalu je za pet stotink sekunde ugnal rojaka Benjamina Karla. Štiri leta starejši reprezentančni kolega je posledično ostal pri osmih kolajnah na svetovnih prvenstvih. icon-expand Oskar Kwiatkowski in Aleksandra Krol FOTO: AP V finalni del se je uvrstilo po 16 najboljših, 33-letna Gloria Kotnik pa je ob vrnitvi na tekmovalne steze po poškodbi kolena za popoldanskim nastopom zaostala vsega 11 stotink sekunde. Kvalifikacije je sklenila na nesrečnem 17. mestu. Velenjčanka je imela na modri progi sedmi čas, na rdeči pa 18., a z velikim zaostankom 2,76 sekunde za najhitrejšo na tej stezi. icon-expand Gloria Kotnik FOTO: Miha Matavž Svetovna prvakinja je postala Japonka Tsubaki Miki. Devetnajstletnica je za svojo prvo kolajno na SP izkoristila odstop Avstrijke Daniele Ulbing, sicer že najhitrejše iz kvalifikacij. Za 24-letno Avstrijko je to druga kolajna po letu 2017, ko je v Sierra Nevadi osvojila zlato v paralelnem slalomu. Prav tako prvo kolajno na svetovnih prvenstvih je osvojila Poljakinja Aleksandra Krol, ki je v dvoboju za bron prepričljivo ugnala Italijanko Lucio Dalmasso. Slovenija ostaja pri desetih kolajnah v alpskih deskarskih disciplinah. Svetovna prvaka sta v veleslalomu postala Rok Flander (2007) in Dejan Košir (2003), v slalomu pa Marguč (2013). Po dnevu premora bo v Bakurianiju v torek na sporedu paralelni slalom, v sredo pa mešana ekipna tekma.