Mastnak in Košir v finalu

Po svetovnem prvenstvu se najboljši deskarji na snegu na Rogli merijo še na tekmi svetovnega pokala v paralelnem veleslalomu. V izločilnih bojih bosta od Slovencev nastopila Tim Mastnak in Žan Košir, ki sta v kvalifikacijah zabeležila peti oziroma 11. čas. Rok Marguč, Jernej Glavan in Sara Goltes so izpadli.

Tim Mastnak se bo v osmini finala pomeril s Poljakom Oskarjem Kwiatkowskim, tekmec Žana Koširja pa bo JužnokorejecSangho Lee. V kvalifikacijah sta bila najhitrejša Rus Andrej Soboljev in njegova rojakinjaSofija Nadiršina.