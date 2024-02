Mastnak in Kotnik brez presežka na ekipni tekmi

Od slovenskega dvojca je bila v osmini finala boljša prva švicarska zasedba Gian Casanova in Julie Zogg. Medtem ko sta bila Tim Mastnak in Gloria Kotnik v predtekmovanju prosta, sta morala Švicarja najprej opraviti z avstralsko dvojico. Zmago sta na koncu slavila domačina Andreas Prommegger in Sabine Schöffmann. V finalu sta za 45 stotink sekunde premagala drugo švicarsko dvojico Dario Caviezel/Ladina Jenny.

V malem finalu sta Nemca Elias Huber in Ramona Hofmeister za 2,08 sekunde ugnala prvo italijansko zasedbo Maurizio Bormolini/Elisa Caffont.

Naslednja postaja svetovnega pokala v deskanju alpskih disciplin bo Poljska Krynica, kjer bosta 24. in 25. februarja na sporedu dva paralelna veleslaloma. Preizkušnje v kanadskem Craigleithu, ki bi morale biti na sporedu 15. in 16. februarja, so po navedbah spletne strani Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) odpovedane.