Mastnak: Iskati čudež na OI ni najboljše, tja moraš priti v formi

Z dosedanjim potekom poletnih priprav je branilec srebrne medalje z zadnjih iger zelo zadovoljen. "V bistvu sem si zimo kar podaljšal, do konca maja sem bil še veliko na snegu, testiral zelo veliko opreme, od podložnih plošč do novih desk," je bil v pogovoru za STA ob robu predstavitve smučarskih reprezentanc dobro razpoložen Tim Mastnak. Junij in avgust je namenil kondicijskim treningom in dopustu, nato pa je odšel na snežne treninge v Čile. "Prvič sem šel na južno poloblo trenirati na sneg, kar je bilo res super. Ti trije tedni so se izkazali za dobro odločitev, pogoji so bili super in že septembra sem zelo dobro pripravljen. Veselim se naslednjih priprav in začetka tekmovanj."

Dobro bazo poletnih priprav si želi zdaj le še vzdrževati do začetka sezone: "Trenutno spremljam razmere na evropskih ledenikih, verjetno bom v naslednjem tednu šel v Avstrijo. V Čilu sem naredil tako dobro bazo, ki jo moram zdaj samo vzdrževati in ohranjati stik s snegom. Ne rabim več noreti, riniti z glavo čez zid. Zatem si želim, da bi se zima čim hitreje začela na nižje ležečih smučiščih, da lahko grem kam bližje. Če temu ne bo tako, bom pred tekmami na priprave šel še v Skandinavijo."

V lanski sezoni je decembra v Yanqingu na Kitajskem dosegel svojo četrto zmago v svetovnem pokalu in prvo po februarju 2019. Temu je dodal še drugo mesto v italijanski Carezzi in sezono po poletni analizi opisal kot eno izmed najboljših v karieri. "Zmage in dobre vožnje so lepi spomini, a bolj sem analiziral tiste tekme, na katerih mi ni šlo dobro, saj je teh tudi bilo nekaj. Na splošno je to bila ena izmed mojih najboljših sezon v svetovnem pokalu, bil sem res konstanten. Bolezen čez novo leto me je sicer malo zdelala, zato v januarju ni šlo, kot bi si želel, a sem držal visoko raven, vožnje so bile super in lahko sem ponosen na to, kar mi je lani uspelo," je dejal 34-letni Celjan.