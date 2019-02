Mastnak je svetovni podprvak: Štartal sem na zlato, zato je malo cmoka v grlu

Malo grenkobe zaradi napake v velikem finalu je sicer prisotne. "Super, vesel sem, čeprav je morda malo cmoka v grlu. Štartal sem na zlato. Vožnje so bile odlične, mislim, da sem bil sposoben premagati danes izjemnega in predvsem zanesljivega Loginova. A se na koncu ni izšlo," je Tim Mastnak ocenil po finalu z Rusom Dimitrijem Loginovom .

V finalu je 28-letni Celjan namreč v težkih pogojih storil napako v tretjih vratcih in pristal v snegu ter boj za zlato tako prepustil mlademu Rusu, ki je moral le mirno odpeljati do cilja. "Žal sem naredil to napako, ki je bila posledica slabe vidljivosti. Nisem videl, kam sem zapeljal, potem niti ne vem, kaj se je zgodilo, končal sem v snegu," je za STA opisal dogajanje v finalni vožnji. Tam je nastopal na rdeči progi, ki se je dotlej izkazala za slabšo med obema. V izločilnih bojih je pred tem trikrat nastopil na modri progi in vsakič zabeležil zmago, tudi večina ostalih izločilnih bojev se je dobivala na modri progi, a sam razpleta v finalu ne pripisuje temu. "Med progama niti ni bilo takšne razlike, dalo se je tudi na rdeči progi tekmovati."