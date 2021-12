Mastnak in Košir izpadla v četrtfinalu, zmaga Leeju

Slovenski deskar Tim Mastnak je bil najhitrejši v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma, uvodne tekme za svetovni pokal v ruskem Banoju. Celjan je bil za 47 stotink hitrejši od Južnega Korejca Sangho Leeja, tretji čas je dosegel Italijan Daniele Bagozza.

Od štirih slovenskih predstavnikov se je v izločilne boje prebil še Žan Košir, dosegel je 13. čas, prepočasna za uvrstitev med najboljših 16 pa sta bila Rok Marguč, ki je zasedel 23. mesto, in Sara Goltes. Pri dekletih je bila najhitrejša domačinka, Sofija Nadiršina.

Mastnak se je imel v osmini finala možnost oddolžiti Italijanu Mauriziu Bormoliniju za lanski poraz na istem prizorišču in na isti ravni tekmovanja, ko je bil Italijan boljši za stotinko sekunde. Koširjev prvi tekmec je bil Rus Igor Slujev, lani v Banoju drugi. Slovenska deskarja sta bila uspešna in hitrejša od obeh tekmecev in se zanesljivo prebila v četrtfinale. Tukaj je nato Koširja čakal Rus Andrej Soboljev, Mastnaka pa Nemec Stefan Baumeister in v tej fazi tekmovanja sta slovenska deskarja žal končala z nastopi, zasedla sta peto (Mastnak) oziroma osmo mesto (Košir).

V finale sta se uvrstila Baumeister, ki je bil boljši od Soboljeva in Lee, ki je izločil Mirka Felicettija. Zmagovalec tekme je postal Južnokorejec Sangho Lee, ki je v velikem finalu izkoristil napako Baumeistra, ki proge ni prevozil, podobno kot v malem finalu Mirko Felicetti, Italijan je tako moral čestitati tretjeuvrščenemu Soboljevu.

Pri dekletih je zmagala domačinka Sofija Nadiršina, v finalu je bila boljša od Nemke Ramone Hofmeister, tretje mesto je zasedla še ena Nemka Caroline Langerhorst.