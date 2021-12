Mastnak po porazu v malem finalu tik pod odrom za zmagovalce

Tim Mastnak in Žan Košir sta bila edina slovenska deskarja, ki sta se uvrstila v izločilne boje paralelnega veleslaloma za svetovni pokal v Cortini d'Ampezzo. Mastnak je v kvalifikacijah zabeležil drugi čas, premagal ga je le domači veteran Roland Fischnaller , Košir pa je imel tudi nekaj sreče, v osmino finala se je uvrstil kot zadnji, 16. Rok Marguč je za izločilnimi boji zaostal osem stotink sekunde in zasedel 18. mesto.

Mastnak se je v osmini finala pomeril z nekdanjim olimpijskim prvakom, Američanom, ki nastopa za Rusijo, Vicom Wildom in ga prehitel za skoraj pol sekunde Koširjev tekmec pa je bil Fischnaller, ki je bil 22 stotink sekunde hitrejši. Mastnak je v četrtfinalu izločil Mirka Felicettija, v polfinalu pa je konil proti Korejcu Sangho Leeju. 30-letni Celjan se je nato v tekmi za bron pomeril prav z deskarjem, ki ga je edini prehitel v kvalifikacijah - Fischnallerjem in izkušenemu Italijani moral priznati premoč, saj ga je ta v spodnjem delu proge prehitel in nakoncu slavil z dvetimi stotinkami sekunde prednosti.