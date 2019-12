Tekma deskarjev v Carezzi odpovedana

Finale najboljših 16 tekmovalcev se je sicer začelo, dekleta so odvozile dvoboje osmine finala, fantje pa so prišli do polovice. Tim MastnakinRok Marguč sta dvoboja zaradi izpada tekmecev dobila, toda nato so tekmo prekinili. Razlog je bila velika luknja na rdeči progi, ki je povzročila tri zaporedne odstope, Italijanov Eddwina Corattija inMaurizia Bormolinijater Rusa Dimitrija Karlagačeva.

Po sestanku vodij reprezentanc so tekmo nato odpovedali, rezultati kvalifikacij pa so veljali le za točke Fis.

Svetovni pokal se bo nadaljeval 5. januarja v avstrijskem Lackenhofu.