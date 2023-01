Mastnak v Scuolu tik pod stopničkami, Kotnikova končala v bolnišnici

Rok Marguč , ki je po mnenju trenerja Jureta Hafnerja premalo tvegal, je zasedel 24. mesto, Žan Košir in Gloria Kotnik pa sta po napakah v prvi kvalifikacijski vožnji ostala brez uvrstitve. Zaskrbljujoč je predvsem odstop Kotnikove, saj si je pri tem poškodovala koleno in morala zaradi bolečin v bolnišnico. Kako huda je poškodba, bodo pokazale preiskave z magnetno resonanco v Sloveniji.

"Kvalifikacije in prvi dve vožnji sem opravil, kot znam. Nato pa me je pobralo, poznalo se je, da priprava na tekmo zaradi bolezni ni bila najboljša. Kljub temu pa sem po vsem, kar se je dogajalo v novcem letu zadovoljen. Pokazal sem, da sem lahko hiter tudi v veleslalomu, kar mi daje spodbudo. Veselim se naslednjih tekem," je bil dobre volje Mastnak, ki je v osmini finala in četrtfinalu izločil Italijana Gabriela Messnerja in Aarona Marcha.

Deskarska karavana se zdaj seli v Bansko, kjer bosta konec tedna dve tekmi v paralelnem slalomu.