Mastnak: Vsak dan je zmaga, ko si negativen

"Veseli smo podatka, da smo negativni, tako je za nas na ta način vsak dan mala zmaga. Kar se tega tiče, je to velika razlika od prejšnjih OI v Južni Koreji, Kitajci se zelo držijo koronskih protokolov in je treba biti pri tem zelo pozoren, kar je dodatna pomembna naloga. A so obenem vse skupaj zelo dobro organizirali," je dejal Tim Mastnak. Na OI v Pjongčangu 2018 je bil 16., srebrn pa na svetovnem prvenstvu v Park Cityju leta 2019. "Na teh OI treniramo na sosednji progi, tekmovalno progo le gledamo. Ta počiva in bo gotovo zelo trda. Je veliko daljša od tistih v Evropi, to je ob prelomnicah največja značilnost, nima pa večjih pasti. Je zelo lepa, obenem kaže, da bosta progi, rdeča in modra, enakovredni," je ocenil Mastnak. Letos med zmagovalci, ki so si v svetovnem pokalu serijsko podajali roke, Slovencev sicer ni bilo, a se je temu Mastnak najbolj približal z drugim mestom na zadnji tekmi pred OI v Simonhöheju. "Ta zadnja tekma se je res odlično iztekla zame in sem lahko samozavesten. A to ni nobeno zagotovilo, voziti bom moral dobro na drugačni progi, treba se bo prilagoditi na nove razmere, na nov sneg in dobiti občutke nazaj," je dodal Mastnak, ki je doslej trikrat zmagal v svetovnem pokalu. Tri olimpijska odličja pa si je že priboril Žan Košir, ki pa ga je okužba s covidom-19, ki so jo ugotovili takoj po prihodu na Kitajsko konec prejšnjega meseca, že oropala vloge zastavonoše na odprtju OI in ga poslala v izolacijski hotel. Od tam prijahajo novice o dobrem počutju, nima bolezenskih znakov, a je ostal brez treningov.

Sedemintridesetletni Tržičan, eden izmed najuspešnejših slovenskih zimskih olimpijcev, je tudi eden najboljših deskarjev v alpskih disciplinah. Na OI leta 2014 v Sočiju je osvojil srebro v paralelnem slalomu in bron v paralelnem veleslalomu, z iger v Pjongčangu 2018 pa se je vrnil z bronom v paralelnem veleslalomu.