Mastnak z drugim mestom v Carezzi povečal vodstvo v svetovnem pokalu

Od Celjana, ki je v Carezzi zmagal leta 2018 in za katerega so bile to 11. stopničke v karieri, je bil boljši le Radoslav Jankov, Bolgar je zmagal prvič po letu 2017. Tretje mesto je zasedel Avstrijec Benjamin Karl, najhitrejši v kvalifikacijah, v katerih sta bila prepočasna za uvrstitev v izločilne boje Žan Košir (21. mesto) in Rok Marguč (25.).

"Še en super dan v Dolomitih. Uspelo mi je odlične vožnje iz Kitajske pripeljati še v Italijo. Sicer je za menoj naporen dan, saj v kvalifikacijah nisem imel najboljšega občutka. Nekaj časa sem porabil, da sem našel prave robnike, a se je obrestovalo. V izločilnih bojih sem stopnjeval svoje nastope, na žalost pa v velikem finalu nisem uspel priti do zmage. Vseeno sem zelo zadovoljen. Ni mi uspelo le ohraniti oranžne majice, pridobil sem še rumeno in sem zelo vesel. Poskušal bom nadaljevati v tem ritmu. Uživam v tekmah in komaj čakam soboto, ko nas čaka ta lepa nočna tekma v Cortini," je po drugem mestu povedal Tim Mastnak.